L’EXPO DES DROLLES Ygos-Saint-Saturnin

L’EXPO DES DROLLES

113 Avenue Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Travaux artistiques des enfants du centre de loisirs « Malyss ».

Verre de l’amitié à partir de 16h.

Présence de la Librairie La Lanterne.

113 Avenue Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 81 35 mediatheque-ygos@paysmorcenais.fr

English : L’EXPO DES DROLLES

Artwork by children from the « Malyss » leisure center.

Glass of friendship from 4pm.

La Lanterne bookshop present.

German : L’EXPO DES DROLLES

Künstlerische Arbeiten der Kinder des Freizeitzentrums « Malyss ».

Freundschaftsgetränk ab 16 Uhr.

Anwesenheit der Buchhandlung La Lanterne.

Italiano :

Opere d’arte dei bambini del centro ricreativo « Malyss ».

Bicchiere dell’amicizia dalle 16.00.

Sarà presente la libreria La Lanterne.

Espanol : L’EXPO DES DROLLES

Obras de arte de los niños del centro de ocio « Malyss ».

Copa de la amistad a partir de las 16.00 horas.

La librería La Lanterne estará presente.

