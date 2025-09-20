L’expo des expos. Cezanne au Pavillon de Vendôme en 1956 et 1961. Jusqu’au 2 novembre Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Jusqu’au 2 novembre 20 et 21 septembre Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T11:45:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’expo des expos. Cezanne au Pavillon de Vendôme en 1956 et 1961 vous invite à découvrir le cheminement et l’incroyable aventure qu’a représenté le montage de ces deux expositions magistrales qui ont fait grand bruit à bien égards.

Dans le cadre du cinquantenaire de la mort de Paul Cezanne, la Ville d’Aix, rendait hommage au peintre aixois par une exposition et un colloque international. Grâce à l’engagement déterminant de Léo Marchutz, l’exposition au Pavillon de Vendôme fut co-organisée avec les musées de La Haye, de Zurich et de Munich. La spécificité et l’ambition de l’exposition d’Aix, 90 œuvres exposées, étaient de rassembler des œuvres « provençales », ancrées dans le territoire cher à Cezanne.

« Ainsi l’exposition du Pavillon de Vendôme a eut l’effet curieux de provoquer dans le milieu aixois une sorte de résurrection. Il aura fallut 50 ans pour que Cezanne devienne véritablement un grand homme dans sa ville natale. » Le Méridional, 15 août 1956.

Celle de 1961 coorganisée avec la ville de Vienne qui proposait au public de découvrir 61 œuvres, fût l’objet d’un fait divers retentissant.

Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, huit œuvres sont volées, dont « Les joueurs de cartes » du Musée du Louvre. Les tableaux seront retrouvés en avril 1962 dans une 404 abandonnée suite à un appel anonyme !

En prenant appui sur les photographies du Fonds Henry Ely, les articles de presse, archives, courriers, affiches de l’époque… ainsi que sur une « restitution » de certaines salles en photographie à l’échelle, l’exposition documente cette aventure incroyable et contextualise une époque révolue.

La réalité virtuelle permettra également de s’immerger dans la salle du second étage aujourd’hui inaccessible dans laquelle les chefs œuvres cézanniens étaient présentés

Sous le crayon de l’autrice Camille Lavaud Benito, en partenariat avec les Rencontres du 9ème art, un journal à été édité à partir d’une sélection d’articles de presse de l’époque concernant cet incroyable vol ! Ses planches affichées en grand format forment un parcours dans le jardin

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France

