L’expo du Comptoir CATERINA Espace d’exposition du Comptoir Local Surgères

Le Comptoir Local® a le plaisir de vous présenter Catherine CHARRON dite CATERINA.

Chaque nouvelle technique qu’elle a essayé a entrainé pour Caterina un nouveau style.

Espace d’exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Le Comptoir Local® is pleased to introduce Catherine CHARRON, known as CATERINA.

Every new technique Caterina has tried has given her a new style.

