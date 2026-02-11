L’expo du Comptoir CATERINA Espace d’exposition du Comptoir Local Surgères
Espace d’exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères Charente-Maritime
Début : Lundi 2026-02-20
fin : 2026-03-13
Le Comptoir Local® a le plaisir de vous présenter Catherine CHARRON dite CATERINA.
Chaque nouvelle technique qu’elle a essayé a entrainé pour Caterina un nouveau style.
Espace d’exposition du Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
English :
Le Comptoir Local® is pleased to introduce Catherine CHARRON, known as CATERINA.
Every new technique Caterina has tried has given her a new style.
