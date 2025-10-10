L’expo du Comptoir L-Etoile d’Aurore Comptoir Local de Surgères Surgères
Comptoir Local de Surgères 5 rue Bersot Surgères Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-10-10
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-10
Découvrez l’exposition de peintures marines, à l’huile de L-Etoile d’Aurore au Comptoir Local à Surgères.
Comptoir Local de Surgères 5 rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
English :
Discover L-Etoile d’Aurore’s exhibition of marine and oil paintings at the Comptoir Local in Surgères.
German :
Entdecken Sie die Ausstellung von Meeres- und Ölgemälden von L-Etoile d’Aurore im Comptoir Local in Surgères.
Italiano :
Scoprite la mostra di dipinti marini e a olio di L-Etoile d’Aurore presso il Comptoir Local di Surgères.
Espanol :
Descubra la exposición de marinas y óleos de L-Etoile d’Aurore en el Comptoir Local de Surgères.
