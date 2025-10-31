L’expo du Comptoir Samos17 Le Comptoir Local Surgères

Venez découvrir l’artiste Samos17 portraitiste autodidacte, elle travaille principalement sur commande pour réaliser des portraits au crayon à partir de photos. Elle utilise le pastel et le crayon, l’hyperréalisme l’anime tout particulièrement.

Le Comptoir Local 5 rue Bersot Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Come and discover artist Samos17 a self-taught portraitist, she works mainly on commission to create pencil portraits from photos. Using pastel and pencil, she is particularly drawn to hyperrealism.

German :

Lernen Sie die Künstlerin Samos17 kennen eine autodidaktische Porträtmalerin. Sie arbeitet hauptsächlich auf Bestellung, um Bleistiftporträts von Fotos anzufertigen. Sie verwendet Pastell und Bleistift, Hyperrealismus treibt sie besonders an.

Italiano :

Venite a conoscere l’artista Samos17 una ritrattista autodidatta che lavora principalmente su commissione per creare ritratti a matita da foto. Utilizza pastello e matita ed è particolarmente interessata all’iperrealismo.

Espanol :

Venga a conocer a la artista Samos17, retratista autodidacta que trabaja principalmente por encargo para crear retratos a lápiz a partir de fotos. Utiliza el pastel y el lápiz, y le interesa especialmente el hiperrealismo.

