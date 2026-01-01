L’Expo.. d’un siècle Lesperon, village forestier, son évolution Lesperon
Foyer Rural Lesperon Landes
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Partez à la découverte de l’histoire de Lesperon, village forestier et son évolution en venant visiter l’Expo d’un siècle.
Foyer Rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69 mediatheque-lesperon@paysmorcenais.fr
English : L’Expo.. d’un siècle Lesperon, village forestier, son évolution
Discover the history of Lesperon, a forestry village, and its evolution by visiting the Century Expo.
