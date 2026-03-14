L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-03

C’est le moment de découvrir l’expo En avril, ne te découvre pas d’un fil , un ensemble de créations proposées par Evelyne Domingues, artiste plasticienne.

C’est le moment de découvrir l’expo En avril, ne te découvre pas d’un fil , un ensemble de créations proposées par Evelyne Domingues, artiste plasticienne. .

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil

Now is the time to discover the exhibition En avril, ne te découvre pas d?un fil , a collection of creations by visual artist Evelyne Domingues.

L’événement L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx