L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil Morcenx-la-Nouvelle
L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil Morcenx-la-Nouvelle vendredi 3 avril 2026.
L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-03
C’est le moment de découvrir l’expo En avril, ne te découvre pas d’un fil , un ensemble de créations proposées par Evelyne Domingues, artiste plasticienne.
C’est le moment de découvrir l’expo En avril, ne te découvre pas d’un fil , un ensemble de créations proposées par Evelyne Domingues, artiste plasticienne. .
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil
Now is the time to discover the exhibition En avril, ne te découvre pas d?un fil , a collection of creations by visual artist Evelyne Domingues.
L’événement L’expo En avril ne te découvre pas d’un fil Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx