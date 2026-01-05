L’expo en off Rue du Château Pau

L’expo en off

Venez voir l’exposition autrement et plongez dans les secrets du musée !

Comment naît le projet d’une expo au château ? Mais qui organise et choisit les œuvres ?

Pour savoir quels sont les différents corps de métiers qui interviennent ou les difficultés rencontrées… et enfin le résultat !

Pour les + de 11 ans .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

