L’expo en off Rue du Château Pau
L’expo en off Rue du Château Pau mardi 17 février 2026.
L’expo en off
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Venez voir l’exposition autrement et plongez dans les secrets du musée !
Comment naît le projet d’une expo au château ? Mais qui organise et choisit les œuvres ?
Pour savoir quels sont les différents corps de métiers qui interviennent ou les difficultés rencontrées… et enfin le résultat !
Pour les + de 11 ans .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’expo en off
L’événement L’expo en off Pau a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Pau