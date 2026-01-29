L’expo idéale à la façon d’Hervé Tullet Saint-Germain-du-Bel-Air

L’expo idéale à la façon d’Hervé Tullet

Bibliothèque Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Gratuit

Gratuit

2026-02-14 10:00:00

2026-02-14 11:30:00

2026-02-14

L’expo idéale à la façon d’Hervé Tullet, c’est quoi ?

Co-organisée par Le Relais et la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air, L’expo idéale invite petits et grands à libérer leur créativité !

L’expo idéale c’est la nôtre, c’est la vôtre !

Bibliothèque Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 59 65 35 13

English :

L?expo idéale à la façon d?Hervé Tullet, what is it?

Co-organized by Le Relais and the Saint Germain du Bel Air Library, L?expo idéale invites young and old to unleash their creativity!

L?expo idéale is ours, it’s yours!

