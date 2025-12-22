L’Expo idéale Couleur & papier Honfleur
L’Expo idéale Couleur & papier Honfleur mercredi 1 avril 2026.
L’Expo idéale Couleur & papier
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-05-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Exposition par les élèves de l’école de Caubrière de Honfleur
Exposition par les élèves de l’école de Caubrière de Honfleur .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : L’Expo idéale Couleur & papier
Exhibition by pupils from the Caubrière school in Honfleur
L’événement L’Expo idéale Couleur & papier Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité
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