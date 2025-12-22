L’Expo idéale Couleur & papier

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-05-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Exposition par les élèves de l’école de Caubrière de Honfleur

Exposition par les élèves de l’école de Caubrière de Honfleur .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : L’Expo idéale Couleur & papier

Exhibition by pupils from the Caubrière school in Honfleur

L’événement L’Expo idéale Couleur & papier Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité