L’expo « Paris-Roma : capitales en miroir dans les photographies des archives Alinari »

L’exposition met en dialogue les deux villes, en soulignant ce qui les rapproche et ce qui les rend uniques. À travers quarante-deux clichés issus des immenses archives Alinari, c’est l’histoire d’un siècle – du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe – qui se raconte d’un seul coup d’œil, révélant les affinités profondes et surprenantes qui ont contribué à tisser leur lien singulier. Dans les diptyques exposés, Paris et Rome se confondent et se distinguent à la fois : fouilles archéologiques, coupoles, arcs de triomphe, ponts, monuments devenus iconiques dialoguent entre eux grâce au regard de grands photographes italiens et français. Les géométries, les atmosphères et les paysages composent un rythme visuel qui restitue toute la richesse historique et culturelle des deux capitales.

Le récit inclut également des épisodes historiques particulièrement significatifs, tels que la Commune de Paris ou la Prise de Rome, tandis que les splendides autochromes du début du XXe siècle rendent presque palpables les valeurs atmosphériques d’une Paris atlantique et d’une Rome méditerranéenne. Parisiens et Romains sont eux aussi au cœur de cette exposition: entre instants de la vie quotidienne de gens ordinaires dans les marchés et les jardins et clichés glamours où les deux villes deviennent le décor de reportages de mode. Dans ce jeu de miroirs, le cinéma et la littérature – qui nourrissent depuis toujours l’imaginaire et les liens entre les deux villes – sont très présents.

Le parcours inclut également un hommage aux institutions symboles de ces échanges culturels : l’Académie de France à Rome, à la Villa Médicis, et l’Hôtel de Galliffet à Paris, où siège l’Institut culturel italien. Cette exposition, co-produite par la Ville de Paris et l’Institut Culturel Italien de Paris et organisée par la Fondazione Alinari per la Fotografia, célèbre les soixante-dix ans du jumelage exclusif entre Paris et Rome, signé le 30 janvier 1956.

Légendes des photos : à gauche : Luigi Leoni, L’actrice Anna Lya posant avec un guépard, Rome, vers 1950. Archive Luigi Leoni / Archives Alinari. ; à droite : Jacques Rouchon, Mannequin posant avec un tailleur de la maison de couture Patou, Paris, 1955. Touring Club Italiano / Archives Alinari.

Paris et Rome comptent sans doute parmi les capitales les plus photographiées au monde. Leur beauté extraordinaire a inspiré des générations de photographes depuis les années 1840, lorsque la nouvelle invention de la photographie a commencé à capturer la lumière des deux villes et à diffuser leurs portraits à travers le monde.

