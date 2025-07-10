L’EXPO RENDRE VISIBLE POUR LES TOUT-PETITS ! Lodève

L’EXPO RENDRE VISIBLE POUR LES TOUT-PETITS !

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-07-10

fin : 2025-08-14

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

De 2 à 4 ans Pour s’éveiller à l’art

Un moment de partage et une découverte sur mesure pour les tout-petits, ludique et tactile… pour s’éveiller à l’art dès le plus jeune âge !

Durée : 40 min

2-4 ans Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Accessible PMR .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

From age 2. Let’s take a moment to tell a story at the foot of the huge tapestries dedicated to ancient tales and myths. Children must be accompanied.

German :

Ab 2 Jahren. Wie wäre es, wenn man sich am Fuße der riesigen Wandteppiche, die den Märchen oder antiken Mythen gewidmet sind, Zeit nehmen würde, um eine Geschichte zu erzählen. Kinder müssen begleitet werden.

Italiano :

Da 2 a 4 anni Per risvegliare l’interesse per l’arte

Espanol :

A partir de los 2 años. Tómese su tiempo para contar un cuento al pie de los enormes tapices dedicados a los cuentos y mitos antiguos. Los niños deben ir acompañados.

