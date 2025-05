L’Expo « Vinyles » – Lesperon, 3 juin 2025 07:00, Lesperon.

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-28

2025-06-03

Une exposition, une platine et plus de 80 vinyles à écouter !

Médiathèque

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : L’Expo « Vinyles »

An exhibition, a turntable and over 80 vinyl records to listen to!

German : L’Expo « Vinyles »

Eine Ausstellung, ein Plattenspieler und über 80 Vinylplatten zum Anhören!

Italiano :

Una mostra, un giradischi e oltre 80 dischi in vinile da ascoltare!

Espanol : L’Expo « Vinyles »

Una exposición, un tocadiscos y más de 80 vinilos para escuchar

