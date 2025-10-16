L’exposition « BIC en couleurs » Galerie Kiff & Marais Paris

L’exposition « BIC en couleurs » Galerie Kiff & Marais Paris jeudi 16 octobre 2025.

Gratuite et ouverte à tous, l’exposition se tiendra à la Galerie Kiff & Marais, au 17 rue des Gravilliers, Paris 3e. Au fil des œuvres, découvrez la richesse de styles, de sensibilités et de techniques, autour d’un seul outil emblématique : le stylo BIC.

Des ateliers créatifs sont proposés pendant toute la durée de l’exposition, pour s’initier au dessin ou à l’écriture au stylo BIC.

Atelier d’écriture « Ecrire la couleur » :



Comment la couleur s’invite-t-elle dans un texte ? Parfois elle est centrale, mais parfois elle se cache dans une odeur, une émotion, un souvenir. Dans cet atelier, nous explorerons la manière dont les mots peuvent traduire une palette : du rouge incandescent d’un coucher de soleil au gris feutré d’un matin d’hiver. Au programme : courts jeux d’écriture et explorations sensorielles pour apprendre à écrire la couleur. Aucun prérequis, juste l’envie d’expérimenter et de repartir avec des textes colorés.

Atelier "Ton Fanzine en 4 Couleurs" : Pendant l'atelier fanzine, venez créer votre propre livret créatif. Au programme un peu de pliage, de la découpe, et beaucoup de collage pour décorer les pages de votre fanzine à votre image !

Atelier de dessin « Pop Culture » : Redessinez vos héros préférés entièrement au stylo BIC (toutes couleurs) à l’aide de nombreux modèles mis à disposition (films, séries tv, jeu-vidéo, animés, dessin animés, films d’animation, etc…) Déroulé de l’atelier : Démonstration et initiation du processus de réalisation S’adresse à un public large (petits, enfants, ados et adultes)

Atelier de dessin « Traits Portraits » : Dans cet atelier, l’artiste explore le stylo 4 Couleurs avec comme base le portrait. Il parlera ici de la tenue du stylo, le geste et la construction du visage par fragments. Il évoquera aussi la théorie des mélanges, pour montrer comment quatre encres suffisent à créer une infinité de nuances.

Atelier de dessin floral : Venez dessiner la fleur de votre choix, réaliser le croquis au crayon et apprendre les bases de l’encrage avec un stylo bille. Julie Bellarosa est spécialisée dans l’art botanique en utilisant pour seul médium : les stylos à bille ! Dessiner avec douceur et délicatesse, observer la nature avec passion… venez vous initier à l’art du dessin floral avec Julie.

Du 16 au 22 octobre, venez découvrir les œuvres de 17 artistes travaillant au stylo à bille BIC… et en couleurs !

Du jeudi 16 octobre 2025 au mercredi 22 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie Kiff & Marais 17 rue des Gravilliers 75003 Paris