L’exposition « Crinières et sabots : le cheval dans l’art » Musée Georges de La Tour Vic-sur-Seille

L’exposition « Crinières et sabots : le cheval dans l’art » 20 et 21 septembre Musée Georges de La Tour Moselle

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée ouvre gratuitement ses collections permanentes et temporaires. Profitez-en pour découvrir l’exposition « Crinières et sabots : le cheval dans l’art ».

Musée Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille, France Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 0387780530 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour Doté d’une collection de peinture très cohérente, le musée trouve une situation privilégiée à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre Georges de La Tour. Le public peut y découvrir une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle ainsi que l’exceptionnelle toile « Saint-Jean Baptiste dans le Désert », oeuvre majeure du peintre, achetée par le Conseil départemental de la Moselle en 1994. Le musée présente également des collections historiques vicoises.

Journées européennes du patrimoine 2025

