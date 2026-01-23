En dialogue avec l’exposition Dana Lixenberg — American Images, nous t’invitons à explorer le thème du « faire groupe ».

Faire groupe n’est pas juste réunir un ensemble de personnes, c’est une aventure commune qui se construit chaque jour tout au long de la vie, en partageant des moments, des gestes, des idées, en apprenant à se connaître, à agir ensemble et à construire peu à peu un « nous ».

Mais faire groupe n’est pas toujours facile. Parfois, on se peut sentir très proche, et parfois on peut se sentir un peu à l’écart. À travers nos points communs, nos échanges, nos liens, on peut appartenir à plusieurs groupes.

Les artistes photographes ont observé ces regroupements humains et ont cherché à montrer les liens, visibles ou invisibles, entre les personnes. Certain·es ont cherché à mettre en évidence la force du collectif : la solidarité, la coopération, les émotions partagées. D’autres se sont intéressé·es aux règles, aux rôles et aux signes communs qui permettent de reconnaître un groupe : des vêtements, des gestes, des attitudes ou des regards.

La photographie peut nous aider à mieux comprendre ce que signifie être ensemble. Elle nous invite à observer comment les liens se créent, comment les individus se rapprochent et deviennent un collectif.

À toi maintenant de regarder ces images attentivement…

Qui fait groupe ? Comment ? Et avec qui aimerais-tu faire groupe à ton tour ?

La Petite Galerie propose au jeune public et aux familles une approche introductive à la création à partir d’une sélection d’œuvres des collections de la MEP.

Du mercredi 11 février 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-11T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/faire-groupe/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

