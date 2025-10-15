L’exposition Felipe Romero Beltrán — « Dialect » à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris

L’exposition Felipe Romero Beltrán — « Dialect » à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris mercredi 15 octobre 2025.

« Mon travail se concentre sur des situations sociales précises, des moments de transition, où les corps et les gestes deviennent une langue silencieuse pour parler d’appartenance et de déplacement. » — Felipe Romero Beltrán

Entre 2020 et 2023, Felipe Romero Beltrán a documenté la vie de neuf jeunes hommes marocains hébergés dans un centre pour migrants à Séville. Entrés illégalement en Espagne et en attente de la régularisation de leur situation administrative, ils sont assignés à résidence dans ce lieu de rétention. Durant ces trois années, correspondant à la durée moyenne du processus légal pour obtenir un permis de séjour, Beltrán a su établir une relation de confiance avec ses sujets, dont il raconte le quotidien.

Dialect mêle différentes typologies d’images, certaines prises sur le vif, d’autres mises en scène et élaborées en collaboration avec les protagonistes, qui rejouent notamment des souvenirs de leur traversée. Face à la violence du système judiciaire, de l’enfermement et de la migration forcée, Felipe Romero Beltrán oppose un langage formel où la douceur et la tendresse affleurent dans chaque image.

Felipe Romero Beltrán, (né en 1992 à Bogotá, Colombie, vit et travaille à Paris) est reconnu pour son travail artistique engagé, explorant la migration et l’identité. Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions monographiques et collectives à l’international.

Beltrán a publié plusieurs ouvrages : Magdalena en 2020 aux éditions Anomalas, Dialect, est paru en 2023 chez Loose Joints Publishing et en 2025, il a publié Bravo, également aux éditions Loose Joints, en partenariat avec la Fundación MAPFRE.

Le Studio accueille, du 15 octobre au 07 décembre 2025, le projet « Dialect » de Felipe Romero Beltrán qui nous invite à faire l’expérience du temps et de l’attente à travers des gestes et des regards.

Du mercredi 15 octobre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/felipe-romero-beltran-dialect-2/ +33144787500 info@mep-fr.org