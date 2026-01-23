L’exposition réunit deux vidéos, chacune conçue comme un autoportrait intimiste. Dans How do you feel? (2024) (Comment te sens-tu ?), face caméra comme devant un miroir, Joel Quayson change timidement de vêtements – des habits sobres laissant place à une tenue de fête – tandis qu’une voix répète inlassablement la même question : « Comment te sens-tu ? » Dans cette vidéo dépouillée et poignante, l’artiste dévoile courageusement sa vulnérabilité. Marqué à la fois par une éducation chrétienne et par son identité queer, il révèle ici la tension permanente entre l’expression de soi et les attentes culturelles et familiales. La seconde vidéo, Dance like no one is watching(Danse comme si personne ne te regardait) (2025), est un montage de séquences montrant l’artiste danser dans une pièce vide. Poursuivant son exploration identitaire à travers la performance, l’œuvre exprime le pouvoir libérateur que procure la danse solitaire, paradoxalement filmée pour être offerte au regard du public. Se répondant, ces deux œuvres articulent retenue, émancipation et désir d’affirmation.

Ce travail introspectif, délicat et sincère, où s’expriment vulnérabilité, fierté et force, renvoie à une expérience universelle amplifiée à l’ère numérique : le conflit entre l’élan d’authenticité et la crainte du jugement. Que choisit-on de montrer aux autres ? Que garde-t-on pour soi ? Et au fond, comment se sent-on ?

MEP Studio présente la première exposition personnelle du jeune artiste ghanéen-néerlandais Joel Quayson, lauréat du Prix Dior 2025 de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents. Travaillant principalement la photographie et la vidéo, il interroge les multiples strates de son identité : culturelle, religieuse, de genre et d’orientation sexuelle, ainsi que la façon dont elles s’entrelacent et parfois s’entrechoquent.

Du mercredi 11 février 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

