L’exposition « Sacrés Trésors ! » Galerie du cloître de Ste-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

L’exposition « Sacrés Trésors ! » Galerie du cloître de Ste-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 septembre 2025.

L’exposition « Sacrés Trésors ! »

Galerie du cloître de Ste-Anne d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dans l’écrin du cloître, classé Monument Historique, plongez au coeur de 400 ans d’histoire du sanctuaire.

Découvrez son Trésor et des oeuvres exceptionnelles issues des collections de Sainte-Anne-d’Auray.

Statues, tableaux, orfèvrerie, costumes bretons… habituellement conservés dans les réserves, se dévoilent pour révéler toute leur splendeur.

Le Trésor rassemble des objets d’une grande diversité, du plus humble au plus précieux, offerts en remerciements à Saint Anne par des pèlerins venus du monde entier depuis le 17ème siècle.

Grâce à une nouvelle scénographie immersive et ludique, profitez d’audios, de vidéos, de jeux et maquettes, pour une expérience adaptée aux petits comme au grands !

– « Sacrés Trésors ! », une exposition trois séquences

Séquence 1 Le message

Séquence 2 La transmission

Séquence 3 L’accomplissement de la promesse

– Visites libres

Pour les individuels, l’exposition se visite librement aux heures d’ouverture et chacun à son rythme.

Des agents d’accueil médiateurs sont disponibles pour accompagner les visiteurs dans leur découverte de l’exposition.

– Des animations autour de l’exposition

10h30 à 13h et 14h30 à 17h30 .

Galerie du cloître de Ste-Anne d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’exposition « Sacrés Trésors ! » Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon