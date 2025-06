L’exposition sans nom – Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement 23 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

L’exposition sans nom Du 23/06 au 19/07/2025 du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vernissage le 23 juin de 18h à 21h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition collective regroupant des artistes de la Cabane Georgina et d’ailleurs en écho au 13ème chapitre de la saga de la Cabane Georgina. Des artistes à la fois inconnus et de renommée internationale.

« L’exposition sans nom »

Exposition collective



Exposition du 23 juin au 19 juillet 2025

Vernissage 23 juin / exposition du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h



VISUEL « Crâne », Gregory Masurovsky, encre de chine, 2008, 21 x 15 cm.



Nous l’avons déjà répété à peine né, l’essentiel est déjà arrivé.



Combien étions-nous au départ ? Quelles étaient nos motivations, nos attentes ? Nous sommes-nous reconnus ? Cela en vaut-il la peine de s’en rappeler ? Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quel chemin avons-nous parcouru ? Qui est encore là, et pour quelles raisons ? Le temps file à toute vitesse.



Depuis la nuit du monde, quel épisode avez-vous manqué ? Voici pour vous, en procession, notre dernier énoncé Pierrette et la vérité, cosmogonie et quotidien, quelques gouttes de vérité, face aux nus, à l’unisson, l’esprit de suite, ouf t’es là, l’effondrement, comme on se retrouve, à moi le monde, nature peinture, le cœur et les cyclopes, au dehors de tout, chien rouge le jour et la nuit, l’espérance des formes, voisins, des instants marseillais, on se dirige vers quelque chose d’autre, un point de vue sans chaise, l’assemblée des visages-matières, sculpture et dessin, l’exposition sans nom, va-nu-pieds.



Au milieu du jeu, à midi ou à minuit, selon que cela bascule, il est temps d’élaguer pour qu’un renouveau pousse. Une pause ou un coup d’arrêt. Un espace-temps propice à devenir l’inconnu ensemble, pour se libérer des vanités et des peurs. Un goût amer nous indique que le défaire a déjà été maintes fois reconstruit, jusqu’à nous faire perdre la tête dans des batailles insensées.



Aujourd’hui, qui est malade, de quoi ? Qui sera le prochain à mourir, de quoi ? Cela ne se dit pas ? Et pourquoi n’en parlerions-nous pas ? Osons envisager les mots qui vont suivre. Cœurs sensibles, attention à cette écoute la fin, terminer, en finir, s’arrêter, couper, stopper, décéder, passer, trépasser, s’affaiblir, s’effacer, s’évanouir, disparaître, agoniser, rendre l’âme, s’éteindre, s’en aller, être emporté, expirer, partir, y rester, claboter, claquer, calancher, caner, clamser, crever, dépérir, exhaler, faner, périr, s’atténuer, se fatiguer, souffrir, succomber. C’est dit. Nous serons du côté de tous ceux qui sont déjà tombés. Avec les forces du 13 et du 75, nous prendrons garde à ceux qui oublient et calomnient dans un monde où prolifèrent la confusion et la matérialité.



Taillons, taillons les jalousies, les ressentiments, les colères intestines, pour que jaillisse la sève de l’imagination. Inventons, créons, célébrons pour que des puissants chaos de l’âme s’alimente un humus porteur d’un amour inconditionnel. Qu’avez-vous à rajouter ? Qu’auriez-vous à transmettre, à donner avant que tout soit terminé ? De quoi et comment êtes-vous vivants ? Êtes-vous seulement les gardiens de vos frères et de vos sœurs ? Avec nos doutes, deux bouts de ficelles et trois pirouettes, nous veillerons à créer et partager nos possibles et nos amitiés. Que les dés soient une nouvelle fois jetés.



Jérémy Chabaud, juin 2025. .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@free.fr

English :

Group show featuring artists from Cabane Georgina and beyond, echoing the 13th chapter of the Cabane Georgina saga. Artists both unknown and internationally renowned.

German :

Gruppenausstellung mit Künstlern aus der Georgina-Hütte und anderen Orten als Echo auf das 13. Kapitel der Saga der Georgina-Hütte. Künstler, die sowohl unbekannt als auch international bekannt sind.

Italiano :

Una mostra collettiva con artisti della Cabane Georgina e non solo, che riecheggia il 13° capitolo della saga della Cabane Georgina. Artisti sconosciuti e di fama internazionale.

Espanol :

Una exposición colectiva con artistas de la Cabane Georgina y de otros lugares, que se hace eco del 13º capítulo de la saga de la Cabane Georgina. Artistas tanto desconocidos como de renombre internacional.

