L’exposition Sarah van Rij — « Atlas des Échos » à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris jeudi 11 décembre 2025.

L’exposition présente une sélection des séries réalisées par Sarah van Rij au fil de ses déambulations dans les grandes métropoles. Réunissant paysages urbains, autoportraits et collages, l’artiste dresse un portrait poétique de ville moderne — morcelée, énigmatique, portée par un rythme cinématographique. À travers son objectif, les passant·es deviennent personnages d’un théâtre urbain : silhouettes cadrées à travers une vitre, ombres portées, détails de mains ou de vêtements saisis dans le mouvement.

Cette approche visuelle, à la frontière entre la photographie de rue et une esthétique cinématographique, transforme l’ordinaire en scène sensible. Chaque image traduit l’intensité d’un instant fugace, révélant comment le hasard, le rythme de la foule et la lumière composent des récits fragmentaires.

Sarah van Rij réalise également des collages exclusivement à partir de ses propres photographies, comme une forme de recyclage de son travail, prolongeant ainsi ses explorations visuelles au-delà de la prise de vue.

Par cette attention aux signes invisibles du quotidien, Sarah van Rij interroge la notion même de regard : que voyons-nous lorsque nous déambulons dans la rue ? Que nous disent les gestes des autres, les reflets ? Ses photographies ouvrent un espace de projection et de rêverie, où se mêlent contemplation et imaginaire.

En deuxième partie de Saison, le Studio accueille, du 11 décembre 2025 au 25 janvier 2026, le projet photographique de l’artiste Sarah van Rij, qui déploie une vision singulière de la rue, entre observation documentaire et construction poétique.

Du jeudi 11 décembre 2025 au dimanche 25 janvier 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/sarah-van-rij-atlas-des-echos/ +33144787500 info@mep-fr.org