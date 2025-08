L’exposition Tyler Mitchell — « Wish This Was Real » à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris

L’œuvre du photographe américain Tyler Mitchell se déploie comme une ode à l’autodétermination, à la dignité et à la beauté du quotidien. Depuis son ascension dans le monde de la mode, Mitchell élabore un langage visuel sensible, mêlant subtilement portrait, paysage et narration utopique.

Plutôt que de revisiter les récits historiques, il imagine des mondes alternatifs : des scènes lumineuses, colorées et vibrantes, où les individus noir·es apparaissent dans toute leur humanité. Ces images font de la représentation un geste de réappropriation, un acte poétique et engagé qui célèbre une utopie noire joyeuse et libre, où chacun·e peut exister pleinement, hors des assignations.

L’exposition se structure autour de trois grandes thématiques issues de la pratique photographique de Tyler Mitchell. « Lives / Liberties » dévoile ses premières influences – notamment la culture du skateboard – dans des images empreintes de joie, de camaraderie et de quête de soi, en tension avec un contexte social fragile. La vidéo Wish This Was Real (2015) propose une méditation poétique sur l’innocence confrontée aux réalités politiques américaines.

« Postcolonial / Pastoral » convoque rêve et mémoire dans des paysages luxuriants et symboliques.

Enfin, « Family / Fraternity » célèbre la résilience des communautés noires à travers des portraits intimes, des natures mortes et des scènes de foyer, pensé comme un sanctuaire et un lieu de réinvention collective.

Fidèle à une esthétique rigoureuse, Mitchell compose chaque image avec une grande précision : couleurs franches, gestuelles posées, mises en scène minutieuses. Son travail dialogue avec la peinture classique, la photographie de mode et le portrait en studio, tout en portant une sensibilité profondément actuelle. Chez lui, la douceur devient un levier de résistance, un moyen de reprendre possession de l’image et d’affirmer une identité digne, autonome et rayonnante.

Le commissariat de l’exposition Tyler Mitchell — Wish This Was Real est assuré par Brendan Embser et Sophia Greiff, en collaboration avec Clothilde Morette, directrice artistique de la MEP et commissaire d’exposition. Cette exposition est organisée et produite par la Fondation C/O Berlin en collaboration avec Tyler Mitchell Studios et rendue possible grâce au soutien de la Art Mentor Foundation Lucerne.

La MEP est honorée de présenter la première exposition personnelle en France de Tyler Mitchell, figure majeure de la nouvelle génération de photographes américain·es, du 15 octobre au 25 janvier 2025. Intitulée « Wish This Was Real », l’exposition aborde ses thèmes de prédilection : l’autodétermination et l’extraordinaire beauté du quotidien.

Du mercredi 15 octobre 2025 au dimanche 25 janvier 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/tyler-mitchell-wish-this-was-real/ +33144787500 info@mep-fr.org