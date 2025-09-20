L’exposition « Un certain regard – chefs-d’œuvre de la collection Sidarta » Musée Bonnard Le Cannet

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Une exposition exceptionnelle qui traverse l’histoire de l’art moderne présentée pour la première fois san son intégralité.

Autour de 28 artistes, de l’avant-garde au post-impressionnisme, cette exposition offre une plongée inédite dans l’évolution de l’art entre 1850 et 1950, entre peinture et sculpture, chefs-d’œuvre incontournables et découvertes rares.

Parmi les artistes exposés : Balthus, Bonnard, Camille Claudel, Cézanne, Corot, Degas, Giacometti, Matisse, Monet, Morandi, Morisot, Picasso, Renoir, Seurat, Van Dongen, Vuillard…

Seul musée au monde dédié à Bonnard. Pierre Bonnard séjourne au Cannet de 1922 à 1947. Il loue trois villas avant d'acquérir, en 1926, Le Bosquet, une maison sur les hauteurs de la ville où il se retire définitivement de 1939 jusqu'à sa mort en 1947. Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour lui des sources d'inspiration inépuisables. C'est durant cette période, qui dure près de 25 ans, qu'il peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les spécialistes s'accordent à dire qu'ils sont ses plus belles œuvres. Bonnard va produire plus de trois cents œuvres au Cannet, certaines intimistes, inspirées de son univers privé (l'intérieur de sa maison, son jardin), mais aussi des paysages de la ville et plus globalement du Midi, où le sujet est le prétexte à une explosion de couleur et de lumière et à la mise au point d'un nouvel espace pictural. Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard au même titre que la Sainte- Victoire pour Cézanne ou Giverny pour Monet, comme un territoire prégnant. C'est cette histoire de lien et d'identité entre Bonnard et Le Cannet qui donne sa profonde légitimité au musée.

(c) musée Bonnard