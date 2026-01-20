L’exposome, environnement et santé Institut Curie Paris Jeudi 22 janvier, 14h30 sur inscription

Chercheurs Toujours – Association française des chercheurs seniors organise, en partenariat avec l’Association Française pour l’Avancement des Sciences, jeudi 22 janvier 2026 à 14h30 une conférence-débat sur le thème

L’EXPOSOME, ENVIRONNEMENT ET SANTE

avec Robert Barouki, médecin, biochimiste, biologiste moléculaire et PU-PH, Directeur de l’Institut thématique de Santé Publique de l’Inserm et de l’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP).

« Le concept d’Exposome correspond à l’ensemble des expositions environnementales auxquelles chacun est soumis dès la période prénatale tout au long de sa vie.

Robert Barouki s’intéresse aux effets de l’environnement sur la santé et en particulier à la toxicité de certains polluants comme la dioxine et les pesticides. Il participe à de nombreux programmes européens sur l’Exposome et la Biosurveillance. »

Cette manifestation sera modérée par Pierre Peretti, professeur honoraire de physique, Université Paris-Cité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T16:15:00.000+01:00

Institut Curie 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Quartier du Val-de-Grâce Paris 75005 Paris



