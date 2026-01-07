L’extinction des dinosaures. 50 ans d’enquête: les physiciens au service des archéologues – Guy PERRIN Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

La disparition brutale des dinosaures il y a 60 millions d’années, mise en évidence par les archéologues, est aujourd’hui un fait acquis.La mise en cause d’un astéroïde s’est progressivement imposée grâce au recours de la physique et de la chimie : datation à l’aide des isotopes radioactifs, analyse de la composition des couches géologiques, gravimétrie locale ou spatiale, cristallographie, étude de la propagation des ondes de choc dans l’atmosphère et les océans.Cette conférence propose d’explorer comment ces différentes disciplines ont permis de comprendre l’origine de cet événement majeur de l’histoire de la Terre. Guy PERRIN débute par des études d’électronique avant d’entrer dans l’industrie. Il travaille d’abord chez Ericsson, où il participe à la mise au point de cartes électroniques pour les centraux téléphoniques, puis chez Thomson CSF, où il réalise les réglages de klystrons hyperfréquences. Souhaitant approfondir ses connaissances, il poursuit entre au début des années 80 des études à l’Université Paris VI, où il obtient une licence puis une maîtrise de physique, et réussit ensuite le CAPES de physique-chimie. Enseignant agrégé en physique à l’ENS Cachan, il rejoint en 1994 les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, où il enseigne jusqu’en 2018 : d’abord en filières P puis PSI au lycée Saint-Martin d’Angers, puis en filière MP au lycée Fénelon Sainte-Marie à Paris.En parallèle, il assume également la responsabilité du jury des oraux de physique-chimie des concours d’entrée en filière PSI aux Écoles Nationales Supérieures d’Ingénieurs. Retraité depuis 2018, il continue de partager son expertise et son enthousiasme pour les sciences en tant que collaborateur bénévole à l’Université permanente depuis octobre 2023.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

