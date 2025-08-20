L’extraordinaire bêtise de Mathis Cie Un Tournesol sur Jupiter Guillestre

L’extraordinaire bêtise de Mathis Cie Un Tournesol sur Jupiter

salle du Cap Verb Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Une comédie musicale drôle et dynamique qui nous replonge dans nos bêtises d’enfants.

salle du Cap Verb Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

A funny, dynamic musical that takes us back to our silly childhoods.

German :

Ein lustiges und dynamisches Musical, das uns in unsere kindlichen Dummheiten zurückversetzt.

Italiano :

Un musical divertente e dinamico che ci riporta alla nostra sciocca infanzia.

Espanol :

Un musical divertido y dinámico que nos devuelve a nuestra tonta infancia.

