L’extraordinaire chapelle Saint-Clément d’Elven, Chapelle Saint Clément / Elven, Elven
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Clément / Elven · Elven
Informations pratiques
L’extraordinaire chapelle Saint-Clément d’Elven 19 et 20 septembre Chapelle Saint Clément / Elven Morbihan
Tout le week-end : visites guidées en continu (30 min)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », c’est à la fois la thématique nationale des Journées européennes du patrimoine et la dynamique portée par la Région Bretagne.
La chapelle Saint-Clément avec ses fresques polychromes récemment restaurées en est une très belle illustration.
Venez la visiter avec l’association chargée de son animation et découvrez l’action portée par la Région en faveur du patrimoine.
Chapelle Saint Clément / Elven Saint-Clément, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.elven.bzh/chapelle-saint-clement-3/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-clement-a-elven/91980;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091176
« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » c’est à la fois la thématique nationale des Journées européennes du patrimoine et la dynamique portée par la Région Bretagne
© Jean-Luc Corlay
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