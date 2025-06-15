Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’EXTRAORDINAIRE DESTINÉE DE SARAH BERNHARDT Béziers vendredi 16 janvier 2026.

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16

2026-01-16

La vie de Sarah Bernhardt, de 14 ans à sa mort 10 artistes, 35 rôles, pour raconter le destin libre et passionné d’une femme hors du commun, pionnière et inébranlable.
La pièce retrace la vie de Sarah Bernhardt, de l’adolescence à sa disparition. Reçue au Conservatoire à seulement seize ans, elle embrasse une carrière théâtrale qu’elle ne quittera jamais. À travers ses combats, ses choix audacieux et les épreuves qu’elle surmonte, se révèle une femme au destin hors du commun. Sur scène, dix artistes incarnent trente-cinq personnages dans une véritable ode à la liberté, au courage et à la détermination.   .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82  billetterie.theatre@beziers.fr

English :

The life of Sarah Bernhardt, from the age of 14 to her death: 10 artists, 35 roles, to tell the story of the free and passionate destiny of an extraordinary, pioneering and unshakeable woman.

German :

Das Leben von Sarah Bernhardt, von ihrem 14. Lebensjahr bis zu ihrem Tod: 10 Künstler, 35 Rollen, um das freie und leidenschaftliche Schicksal einer außergewöhnlichen Frau zu erzählen, die Pionierin und unerschütterlich war.

Italiano :

La vita di Sarah Bernhardt, dall’età di 14 anni fino alla sua morte: 10 artisti, 35 ruoli, per raccontare il destino libero e appassionato di una donna straordinaria, pioniera e incrollabile.

Espanol :

La vida de Sarah Bernhardt, desde los 14 años hasta su muerte: 10 artistas, 35 papeles, para contar el destino libre y apasionado de una mujer extraordinaria, pionera e inquebrantable.

