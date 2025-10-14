L’Extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt Théâtre L’Hermine Saint-Malo

L’Extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Dix artistes, 35 personnages une ode à la liberté.

Un bel hommage à cette figure théâtrale !

La vie de la première star internationale, celle qu’on nomma la divine , le monstre sacré , la voix d’or , l’impératrice du théâtre , la scandaleuse .

Sarah, celle qui dormait dans un cercueil, collectionnait les hommes et les animaux, fit un enfant avec un prince, traversa deux guerres, claqua deux fois la porte de la Comédie Française, alla jouer jusqu’au Far West… Tout cela avec extravagance, humour et un engagement sans faille, portée par sa devise, Quand-même ! Sarah est une grande fresque qui raconte la vie de Sarah Bernhardt de ses quatorze ans à sa mort, sur le tournage du film La Voyante.

Une création de Géraldine Martineau .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

