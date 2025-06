TERRA LOREINA – CHATEAU DE FLEVILLE Fleville Devant Nancy

TERRA LOREINA Début : 2025-07-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Ouverture des portes : 20hAccès au gradin : 21h30 (Prestige & PMR) et 21h45 (Or, Argent et Bronze)Début du spectacle : 22h30

CHATEAU DE FLEVILLE 5 RUE DU CHATEAU 54710 Fleville Devant Nancy 54