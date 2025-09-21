L’extraordinaire projet de Renée Gailhoustet et Jean Renaudie à Ivry sur Seine Rdv Place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine

Un parcours de deux heures par groupe de dix personnes. Le guide, un habitant, fera visiter trois appartements différents (Gailhoustet et Renaudie) ainsi que l’école élémentaire Albert Einstein. Une visite de l’exposition dédiée au centenaire de la naissance de Jean Renaudie ponctuera le parcours.

Le CAUE 94 vous propose une visite guidée en collaboration avec les Archives municipales d'Ivry-sur-Seine. Partez à la découverte de l'ambitieux projet de rénovation confié aux architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie.
Présentation d'Archistoire, une application gratuite de visite augmentée.
Métro mairie d'ivry

Présentation d’Archistoire, une application gratuite de visite augmentée. Métro mairie d’ivry

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Jeanne Gailhoustet