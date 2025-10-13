L’extraordinaire tournée du facteur Maignan Le StanG Pluvigner

L’extraordinaire tournée du facteur Maignan

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Ciné doc

Alain Maignan entreprend un tour du monde en solitaire, à la voile et sans escale. Facteur en Ille et Vilaine, marin par passion, il économise argent et congés pour ce voyage. Dans les cinquantièmes hurlants, il s’inquiète du retard qui pourrait l’empêcher de reprendre sa tournée ! Ces 185 jours retracent l’épopée d’un homme ordinaire qui réalise un rêve extraordinaire.

Un film de Patrick Soulabaille présenté par Alain Maignan pour le Cercle des Voyageurs .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan

