Leyla McCalla Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Mercredi 5 novembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Chanteuse, auteure-compositrice, arrangeuse et multi-instrumentiste, Leyla McCalla offre un regard neuf sur la musique roots, alliant folk, jazz et éléments classiques aux traditions musicales de la Louisiane.

Née à New York de parents immigrants et militants haïtiens, McCalla puise son inspiration dans le passé et le présent. Sa musique vibre de trois siècles d’histoire et d’influences du monde entier. Violoncelliste, banjoïste ténor et guitariste brillante, elle chante dans plusieurs langues et a développé une voix d’auteure-compositrice qui reflète la diversité de ses origines.









Outre son travail solo, McCalla est membre fondatrice de Our Native Daughters, avec Rhiannon Giddens, Amythyst Kiah et Allison Russell, et a fait partie des Carolina Chocolate Drops, dont l’album Leaving Eden a remporté un Grammy.









Le dernier album de McCalla, Sun Without the Heat , est à la fois ludique et joyeux, tout en mêlant douleur et tension. Tout au long des dix titres de l’album, elle joue avec des mélodies et des rythmes inspirés de diverses formes de musique afro-diasporique, notamment l’afrobeat, la musique éthiopienne, le tropicalisme brésilien, la musique folk américaine et le blues. Ses paroles s’inspirent de penseuses afrofuturistes féministes noires, telles qu’Octavia Butler, Alexis Pauline Gumbs et Adrienne Maree Brown. Comme ces auteures, McCalla considère l’écriture comme un moyen de trouver espoir et foi, d’inspirer la réflexion collective et d’évoquer la transformation personnelle.









L’écriture est une méthode pour raconter les histoires qui doivent être racontées , explique-t-elle. Ces histoires sont parfois douloureuses à raconter. Nous aspirons tous à la chaleur du soleil, mais tout le monde n’a pas envie de la ressentir ; pourtant, il est essentiel d’avoir les deux. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Singer, songwriter, arranger and multi-instrumentalist Leyla McCalla offers a fresh take on roots music, combining folk, jazz and classical elements with the musical traditions of Louisiana.

German :

Als Sängerin, Songwriterin, Arrangeurin und Multiinstrumentalistin bietet Leyla McCalla einen neuen Blick auf die Roots-Musik, indem sie Folk, Jazz und klassische Elemente mit den musikalischen Traditionen Louisianas verbindet.

Italiano :

Cantante, cantautrice, arrangiatrice e polistrumentista, Leyla McCalla offre una nuova visione della musica delle radici, combinando elementi folk, jazz e classici con le tradizioni musicali della Louisiana.

Espanol :

La cantante, compositora, arreglista y multiinstrumentista Leyla McCalla ofrece una visión fresca de la música de raíces, combinando elementos folk, jazz y clásicos con las tradiciones musicales de Luisiana.

