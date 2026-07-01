Informations pratiques

Parcé

Lèz Chminries d’létë Chminrie au fil des patrimoines

1 Cité du Noyer Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Balade bucolique et parsemée de contes avec Guillaume Gérard qui nous mène aux Jardins de La

Pierre Qui Flotte. Là, Aurélien Briard nous fait découvrir sa pratique du maraîchage biologique et les plantes qu’il affectionne particulièrement ! L’après-midi se termine par la découverte du chantier de rénovation du Manoir de Vauhoudin avec Christophe Rivière, un des propriétaires qui nous révèle les secrets de ce patrimoine bâti bien caché !

Rdv au parking du terrain des sports. Jauge limitée, à partir de 8 ans .

1 Cité du Noyer Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

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English :

L’événement Lèz Chminries d’létë Chminrie au fil des patrimoines Parcé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES