Informations pratiques

Beaucé

Lèz Chminries d’létë Chminrie vélocée

15 Résidence Les Vertes Rives Beaucé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Prends ton vélo, ta casquette, ta gourde et c’est parti sur la voie verte avec Valentin Lacomba conteur,

chanteur de sornettes qui fait se côtoyer les contes du répertoire traditionnel avec des créations et adaptations contemporaines.

Départ à 14h30 de Beaucé (RDV à 14h à l’étang, théâtre de verdure), avec une pause animée en chemin puis une halte à la guinguette de Villanfray à 16h. Retour en autonomie (arrivée estimée à 18h30) prévoir un vélo en bon état, de quoi s’hydrater et s’équiper ; les enfants restent sous la responsabilité des parents (30 km aller-retour).

Jauge limitée, à partir de 10 ans .

15 Résidence Les Vertes Rives Beaucé 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

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English :

L’événement Lèz Chminries d’létë Chminrie vélocée Beaucé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES