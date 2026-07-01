Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes
lundi 13 juillet 2026 · Complexe sportif · Lezennes
Informations pratiques
Lez’ Estivales Lundi 13 juillet, 19h30 Complexe sportif Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Lez’ Estivales 2026 : deux jours de festivités à Lezennes
Prêts à célébrer le 14 Juillet ? La ville de Lezennes vous invite à deux jours de festivités sur la plaine du complexe sportif !
Lundi 13 juillet
Dès 19:30 : Buvette & barbecue party (proposés par l’Amicale Laïque) et distribution des lampions pour illuminer la soirée !
20:00 : Disco Bulles Party
Soirée mousse et bulles spéciale enfants
21:30 : Retraite aux flambeaux
Accompagnement musical par Les Canotiers, suivi de l’embrasement du mannequin
22:00 : 100% Dance Floor
Une discothèque à ciel ouvert pour danser sous les étoiles !
Dress code : blanc et fluo
23:30 : Spectacle pyromélodique
Feu d’artifice musical
Toutes les animations sont 100% gratuites
Lieu : Plaine du complexe sportif de Lezennes
Voir le programme du mardi 14 juillet
Télécharger le programme complet des deux jours
Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-lezennes/events/10887671_lez-estivales-9104250 »}, {« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lez_estivales_2026_programme.pdf »}]
Une soirée magique pour célébrer le 14 juillet
Visuel : Microsoft Copilot
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