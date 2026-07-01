Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Lez’ Estivales Lundi 13 juillet, 19h30 Complexe sportif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T19:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-13T19:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Lez’ Estivales 2026 : deux jours de festivités à Lezennes

Prêts à célébrer le 14 Juillet ? La ville de Lezennes vous invite à deux jours de festivités sur la plaine du complexe sportif !

Lundi 13 juillet

Dès 19:30 : Buvette & barbecue party (proposés par l’Amicale Laïque) et distribution des lampions pour illuminer la soirée !

20:00 : Disco Bulles Party

Soirée mousse et bulles spéciale enfants

21:30 : Retraite aux flambeaux

Accompagnement musical par Les Canotiers, suivi de l’embrasement du mannequin

22:00 : 100% Dance Floor

Une discothèque à ciel ouvert pour danser sous les étoiles !

Dress code : blanc et fluo

23:30 : Spectacle pyromélodique

Feu d’artifice musical

Toutes les animations sont 100% gratuites

Lieu : Plaine du complexe sportif de Lezennes

Voir le programme du mardi 14 juillet

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-lezennes/events/10887671_lez-estivales-9104250 »}, {« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lez_estivales_2026_programme.pdf »}]

Une soirée magique pour célébrer le 14 juillet

Visuel : Microsoft Copilot