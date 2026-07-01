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Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes

lundi 13 juillet 2026 · Complexe sportif · Lezennes

Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Complexe sportif
Adresse
Rue du Camp Français, 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Lez’ Estivales Lundi 13 juillet, 19h30 Complexe sportif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Lez’ Estivales 2026 : deux jours de festivités à Lezennes

Prêts à célébrer le 14 Juillet ? La ville de Lezennes vous invite à deux jours de festivités sur la plaine du complexe sportif !

Lundi 13 juillet

Dès 19:30 : Buvette & barbecue party (proposés par l’Amicale Laïque) et distribution des lampions pour illuminer la soirée !
20:00 : Disco Bulles Party
Soirée mousse et bulles spéciale enfants

21:30 : Retraite aux flambeaux
Accompagnement musical par Les Canotiers, suivi de l’embrasement du mannequin

22:00 : 100% Dance Floor
Une discothèque à ciel ouvert pour danser sous les étoiles !
Dress code : blanc et fluo

23:30 : Spectacle pyromélodique
Feu d’artifice musical

Toutes les animations sont 100% gratuites

Lieu : Plaine du complexe sportif de Lezennes

Voir le programme du mardi 14 juillet

Télécharger le programme complet des deux jours

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-lezennes/events/10887671_lez-estivales-9104250 »}, {« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lez_estivales_2026_programme.pdf »}]
Une soirée magique pour célébrer le 14 juillet

Visuel : Microsoft Copilot

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