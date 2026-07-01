Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Lez’ Estivales Mardi 14 juillet, 12h00 Complexe sportif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:30:00+02:00

Lez’ Estivales 2026 : deux jours de festivités à Lezennes

Prêts à célébrer le 14 Juillet ? La ville de Lezennes vous invite à deux jours de festivités sur la plaine du complexe sportif !

Mardi 14 juillet

Dès 12:00 : Buvette & barbecue party (proposés par l’OMSC)

Village d’animations jusqu’à 17:30 :

Structures gonflables

Cible de foot géante ⚽

Stand de loisirs créatifs

Toutes les animations sont 100% gratuites

Lieu : Plaine du complexe sportif de Lezennes

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lez_estivales_2026_programme.pdf »}]

Un après-midi d’animations en bleu, blanc et rouge

Visuel : Microsoft Copilot