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Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes

mardi 14 juillet 2026 · Complexe sportif · Lezennes

Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Complexe sportif
Adresse
Rue du Camp Français, 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Lez’ Estivales Mardi 14 juillet, 12h00 Complexe sportif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:30:00+02:00

Lez’ Estivales 2026 : deux jours de festivités à Lezennes

Prêts à célébrer le 14 Juillet ? La ville de Lezennes vous invite à deux jours de festivités sur la plaine du complexe sportif !

Mardi 14 juillet

Dès 12:00 : Buvette & barbecue party (proposés par l’OMSC)

Village d’animations jusqu’à 17:30 :
Structures gonflables
Cible de foot géante ⚽
Stand de loisirs créatifs

Toutes les animations sont 100% gratuites

Lieu : Plaine du complexe sportif de Lezennes

Télécharger le programme complet

Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lez_estivales_2026_programme.pdf »}]
Un après-midi d’animations en bleu, blanc et rouge

Visuel : Microsoft Copilot

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