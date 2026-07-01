Lez’ Estivales, Complexe sportif, Lezennes
mardi 14 juillet 2026 · Complexe sportif · Lezennes
Informations pratiques
Lez’ Estivales Mardi 14 juillet, 12h00 Complexe sportif Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-14T12:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:30:00+02:00
Lez’ Estivales 2026 : deux jours de festivités à Lezennes
Prêts à célébrer le 14 Juillet ? La ville de Lezennes vous invite à deux jours de festivités sur la plaine du complexe sportif !
Mardi 14 juillet
Dès 12:00 : Buvette & barbecue party (proposés par l’OMSC)
Village d’animations jusqu’à 17:30 :
Structures gonflables
Cible de foot géante ⚽
Stand de loisirs créatifs
Toutes les animations sont 100% gratuites
Lieu : Plaine du complexe sportif de Lezennes
Télécharger le programme complet
Complexe sportif Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lez_estivales_2026_programme.pdf »}]
Un après-midi d’animations en bleu, blanc et rouge
Visuel : Microsoft Copilot
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