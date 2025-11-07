Lézard en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Supersonic Records présente…

Lézard en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/n55b7ef4ff55

POUR LES FANS DE DEVO, XTC & Talking Heads

LÉZARD

(disco vogue-punk aiguisé · BEL)

L’effondrement actuel de la civilisation est beaucoup plus supportable avec un groove relevé, comme s’en est rapidement aperçu le collectifæ belge Lézard. Sous la géométrie fonctionnelle de ce quintette bouillonne une frénétique hystérie : un Boogie Wonderland pour les excentriques, les marginaux et les âmes perdues dont on ne peut s’empêcher de faire partie.

Grâce à un son élaboré dans l’esprit de Devo, The Contortions, LCD Soundsystem et l’ancêtre belge Telex, Lézard a déjà fait tourner de nombreuses têtes avec ses frasques d’art punk à la mode disco. Le groupe affiche son intelligence pop et criarde comme un costume trois-pièces trop étroit au plus chaud de l’été.

Avec l’exercice de voltige Nothing At All et le morceau Coltrane & XTC aussi sordide que char-mant en guise de salves d’intro, Lézard s’est révélé être une créature qui évolue rapidement.

Cette année, le groupe infiltrera de nombreux lieux de prédilection avec ses torrides performances live, tout en s’attelant à l’écriture de nouveaux titres cet automne.

ÉCOUTER

https://linktr.ee/lezardmusic

REGARDER

https://www.youtube.com/@lezardmusic

AIMER

https://www.instagram.com/lezardmusic/

———————————

Jeudi 26 Mars 2026

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Préventes à 14,94 € / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist 2025 : https://t.ly/zRmWR

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/juszvwK54 https://fb.me/e/juszvwK54