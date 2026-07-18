Lézards d’été 2026 – Ateliers comédie musicale, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Lézards d’été 2026 – Ateliers comédie musicale Vendredi 7 août, 10h00, 14h00, 17h00, 18h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T18:30:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00

Atelier comédie musicale par Raconte de 10h à 12h pour les 7/10 ans et de 14h à 16h pour les 11/14 ans.

Répétition générale de 17h à 18h

Spectacle ou restitution à 18h30

Rdv au complexe Yves Carlier

Sur inscription culture@ville-senlis.fr

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-senlis.fr »}]

Atelier comédie musicale et spectacle par Raconte