Lézards d’été 2026 – Ateliers comédie musicale, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
vendredi 7 août 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Ateliers comédie musicale Vendredi 7 août, 10h00, 14h00, 17h00, 18h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T18:30:00+02:00 – 2026-08-07T19:00:00+02:00
Atelier comédie musicale par Raconte de 10h à 12h pour les 7/10 ans et de 14h à 16h pour les 11/14 ans.
Répétition générale de 17h à 18h
Spectacle ou restitution à 18h30
Rdv au complexe Yves Carlier
Sur inscription culture@ville-senlis.fr
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-senlis.fr »}]
Atelier comédie musicale et spectacle par Raconte
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