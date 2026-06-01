« Lézards, serpents, tous reptiles…tous fascinants ! », Bois des Sources (Le Haillan), Le Haillan

« Lézards, serpents, tous reptiles…tous fascinants ! » Mercredi 3 juin, 10h00 Bois des Sources (Le Haillan) Gironde

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

« Couleuvre verte et jaune, couleuvre à collier, lézard des murailles… Accompagnés d’un spécialiste partez à la rencontre des reptiles, vous apprendrez à mieux les connaître et à les reconnaître ! »

GP – A partir de 7 ans – Prévoir chaussures de marche, et vêtements adaptés à la météo

En partenariat avec le parc des Jalles – Bordeaux Métropole

Bois des Sources (Le Haillan) 28 rue du Moulinat 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]

Apprenez à connaître et reconnaître les reptiles serpents reptiles

Matthieu Berroneau