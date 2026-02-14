Lézards, serpents, tous reptiles…tous fascinants, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

Lézards, serpents, tous reptiles…tous fascinants Samedi 30 mai, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Sortie naturaliste -observation des espèces et apport de connaissance (habitat, biologie espèces et fonctionnement écosystème)

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/cistude-nature »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

Matthieu Berroneau