Lez’arts au bord du Madon – Mirecourt, 7 juin 2025 10:00, Mirecourt.

Vosges

Lez’arts au bord du Madon Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Lez’arts au bord du Madon

Exposition, démonstrations publics, d’échanges et de partages avec les artistes.

(Grange à sons en cas de mauvais temps).

BuvetteTout public

0 .

Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46 jacquemin.pierrick@gmail.com

English :

Lez’arts au bord du Madon

Exhibition, public demonstrations, exchanges and sharing with artists.

(Sound barn in case of bad weather).

Refreshment bar

German :

Lez’arts am Ufer des Flusses Madon

Ausstellung, öffentliche Vorführungen, Austausch und Teilhabe mit den Künstlern.

(Klangscheune bei schlechtem Wetter).

Getränkestand

Italiano :

Lez’arts au bord du Madon

Esposizione, dimostrazioni pubbliche, scambi e condivisione con gli artisti.

(Baracca sonora in caso di maltempo).

Bar per il ristoro

Espanol :

Lez’arts au bord du Madon

Exposición, demostraciones públicas, intercambios y puesta en común con los artistas.

(Granero sonoro en caso de mal tiempo).

Bar de refrescos

L’événement Lez’arts au bord du Madon Mirecourt a été mis à jour le 2025-05-10 par OT MIRECOURT