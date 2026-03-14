Lez’arts Dierre
Lez’arts Dierre samedi 11 avril 2026.
Lez’arts
4 Rue de Coquiau Dierre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Rencontrez 14 artisan(e)s d’art regroupés à l’atelier Girouettes de Touraine. Cœurs à l’ouvrage pour les Journées Européennes des Métiers d’Art
Rencontrez 14 artisan(e)s d’art regroupés à l’atelier Girouettes de Touraine. Cœurs à l’ouvrage pour les Journées Européennes des Métiers d’Art .
4 Rue de Coquiau Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire laure.morisset@laposte.net
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English :
11 artisans at the Girouettes de Touraine workshop
L’événement Lez’arts Dierre a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER