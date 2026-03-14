Lez’arts

4 Rue de Coquiau Dierre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Rencontrez 14 artisan(e)s d’art regroupés à l’atelier Girouettes de Touraine. Cœurs à l’ouvrage pour les Journées Européennes des Métiers d’Art

Rencontrez 14 artisan(e)s d’art regroupés à l’atelier Girouettes de Touraine. Cœurs à l’ouvrage pour les Journées Européennes des Métiers d’Art .

4 Rue de Coquiau Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire laure.morisset@laposte.net

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English :

11 artisans at the Girouettes de Touraine workshop

L’événement Lez’arts Dierre a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER