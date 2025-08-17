Lez’Arts en Chemin La Cellette
Lez’Arts en Chemin La Cellette dimanche 17 août 2025.
Lez’Arts en Chemin
La Cellette Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-08-17
fin : 2025-08-17
2025-08-17
16h chorale
18h30 Balade contée avec Jean Claude Bray et Elodie Chelot
20h30 Buffet .
La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 89 27 45 comfeteslacellette@hotmail.fr
