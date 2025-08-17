Lez’Arts en Chemin La Cellette

Lez’Arts en Chemin La Cellette dimanche 17 août 2025.

Lez’Arts en Chemin

La Cellette Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

16h chorale

18h30 Balade contée avec Jean Claude Bray et Elodie Chelot

20h30 Buffet .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 89 27 45 comfeteslacellette@hotmail.fr

L’événement Lez’Arts en Chemin La Cellette a été mis à jour le 2025-08-14 par Portes de la Creuse en Marche