Lezartszen

Lezartszen Rue des Griottons Cluny samedi 18 octobre 2025.

Lezartszen

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Ce salon de 2 jours vous permet de prendre un temps pour vous

– un temps pour découvrir les diverses pratiques et thérapies douces

– un temps pour déguster et tester les produits bio et naturels

– un temps pour vous émerveiller devant les artistes et leurs oeuvres

Vous pourrez découvrir des thèmes variés l’atrapuncture, la géobiologie, l’eau et sa filtration, la spiruline, la sève de bouleau, …

40 exposants, 15 conférences vous attendent.

Restauration présence d’un food truck.

Divers lots seront à gagner. .

Rue des Griottons Espace des Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 73 18 96 contact@lezarts-zen.com

