LH HUB GLOBAL 2025 – Le Havre Seine Normandie Carré des Docks Le Havre

LH HUB GLOBAL 2025 – Le Havre Seine Normandie Jeudi 20 novembre, 09h00 Carré des Docks Seine-Maritime

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

LH Hub Global est un moyen de valorisation professionnel pertinent, qui permet de mettre en avant le potentiel et les solutions de chaque participant.

L’événement regroupe les salons INDUSTRISSIME, GENEAD et LH PÉTRO+CHIMIE.

Au programme : stands, conférences, tables rondes, rdva, infoweb, infopdf

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Saint-Nicolas Seine-Maritime Normandie

Un événement majeur au service de l’industrie LH HUB GLOBAL INDUSTRISSIME