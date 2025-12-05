LH Port Days Carré des Docks Le Havre

Deux jours pour découvrir les métiers, les formations et les innovations qui façonnent l’avenir des filières maritimes, portuaires et logistiques.

Une édition placée sous le signe des transitions sociétales et écologiques, pour imaginer ensemble le port et la logistique de demain.

Collégiens, lycéens, étudiants, personnes en reconversion, demandeurs d’emploi, professionnels, venez à la rencontre des experts du secteur et participez à des animations immersives pour mieux comprendre les enjeux et les opportunités qu’offrent ces métiers d’avenir.

Rencontres, démonstrations, parcours thématiques, conférences et visites portuaires rythmeront ces deux journées placées sous le signe du dynamisme et de l’engagement.

1 lieu, 2 événements Prolongez l’expérience avec le Festival Normandurable, porté par l’Agence de l’orientation et des métiers de Normandie, l’association Pluie de Juillet et Le Havre Seine Métropole. .

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

