L’Habitat vernaculaire de Guadeloupe Maison des aînés de Saint-Claude Saint-Claude

L’Habitat vernaculaire de Guadeloupe 19 – 21 septembre Maison des aînés de Saint-Claude Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le terme « vernaculaire » désigne ce qui est propre à une région ou à un pays, par opposition à ce qui est standardisé.

En Guadeloupe, les cases créoles définissent cet habitat vernaculaire qui repose sur l’utilisation de techniques et de matériaux locaux. Ainsi, les cases créoles utilisaient des matériaux biosourcés et géosourcés tels que le bois, les feuilles de palmier et la terre. Elles étaient conçues pour offrir un confort optimal en réponse aux contraintes climatiques, grâce à des ouvertures traversantes, des protections solaires et des espaces de transition (galeries, terrasses).

Cette exposition est proposée en partenarait avec le CAUE de Guadeloupe.

Pour en savoir plus : https://www.caue971.org/fr/portail/775/webpage/82935/architecture-vernaculaire.html

Maison des aînés de Saint-Claude avenue du Maréchal Foch 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe

Journées européennes du patrimoine 2025

@CAUE Guadeloupe-JP