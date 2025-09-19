L’habitation des Rochers cadet Baillif

L’habitation des Rochers cadet Baillif vendredi 19 septembre 2025.

L’habitation des Rochers Vendredi 19 septembre, 09h30 cadet Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

L’habitation des Rochers est implantée sur les hauteurs de Baillif. Le site comprend deux maisons, trois anciennes cases de travailleurs, une case à farine, un bassin et des vestiges de canaux.

La seconde maison, entièrement en bois, a été construite au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle occupe le côté nord de la terrasse inférieure. Elle se compose d’un rez-de-chaussée divisé en trois pièces en enfilade, couvert d’un toit à croupes. Les façades est et ouest sont percées de trois portes-fenêtres, fermées de contrevents et de persiennes. Les façades sud et ouest sont bordées par une terrasse pavée de carreaux de terre cuite.

Les deux maisons de l’habitation des Rochers, le bassin et le système hydraulique, constituent un témoignage précieux de l’architecture en bois sur la Côte-sous-le-Vent. Bien que les habitations-sucreries aient été nombreuses sur la commune de Baillif, peu d’exemples de maisons principales en bois de cette importance ont été conservées. D’importants travaux de restauration des bâtiments et d’aménagement du jardin sont en cours.

cadet 709 route de cadet Baillif 97123 Guadeloupe Guadeloupe +590690597828 l’habitation des rochers est ancienne plantation coloniale situées à Baillif

Habitation des Rochers

Anse des Rochers