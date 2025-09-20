L’habitation La Salle, Sucrerie du XVIIème Siècle Habitation La Salle Sainte-Marie

Entrée Libre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Fondée à la fin du XVIIème siècle à Sainte Marie, l’ancienne Sucrerie La Salle élaborait jadis du pur jus de canne à sucre utilisé pour la distillation du tafia, ancêtre du rhum.

Sa restauration et son ouverture au public ont pour vocation de mieux faire connaitre l’épopée du sucre et du Rhum Agricole de la Martinique.

Vous pourrez découvrir le foyer des chaudières et sa cheminée, les deux moulins à aubes en fonctionnement, les pains de sucre, la guildiverie, les alambics et les chais de vieillissement, tout cela dans un magnifique jardin tropical que vous pourrez rejoindre soit directement soit en empruntant le train des plantations en partant du Musée du Rhum

Tel de la sucrerie La salle 05 96 62 50 74

Exposition PHOTOS de Jean Marc MASSE

Balade en poney pour les enfants avec l’association « Les Sabots dans le sable ».

Les balades de Jeff (vélos électriques) réservation sur site

Les balades de Jimmy (Quad) réservation sur site

Habitation La Salle Sainte-marie 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 62 50 74 https://rhum-saintjames.com/visiter/ Visite au sein d’une ancienne sucrerie du XVIIème siècle, ses moulins, ses roues à aubes, sa purgerie, ses alambics de distillation, ses chaudières et ses chais, sa boutique à l’intérieur de huit bâtiments entièrement rénovés.

Auparavant, cette habitation était connue sous le nom de sucrerie Survilliers, pour avoir été la propriété de Claude de Laguarigue de Survilliers né en 1668 dans l’île de Saint-Christophe.

Chassé par les Anglais en 1690, il se réfugie en Martinique, s’installa à Sainte-Marie et épousa en 1695 Mlle Luce de La Salle. Juste avant la révolution, en 1786, Jacques Guillaume Seguin de La Salle racheta l’habitation qui porte aujourd’hui son nom. Parking aménagé

